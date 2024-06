GNTM 2024 Diese Kandidaten stehen im Finale von „Germany‘s Next Topmodel“

Das Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ kommt immer näher. Schon am 13. Juni wird sich entscheiden, wer von Heidi das letzte Foto bekommt. In diesem Jahr wird es gleich zwei Sieger geben, ein männliches und ein weibliches Model. Wer im Finale gegeneinander antritt. Die drei Finalistinnen sind Lea, Xenia und Fabienne.