„Germany's Next Topmodel“ Catwalk im Bademantel und ein „echter Celebrity-Moment“

Auf eine erste richtige Bewährungsprobe folgt bei „Germany's Next Topmodel“ am Donnerstagabend gleich eine Zweite. Diese will Heidi Klum jedoch nicht allen übrigen Neumodels zumuten. Was also tun, um sich schnell von mehreren Kandidatinnen und Kandidaten zu verabschieden? Ganz einfach: Macht die Bademäntel zu „Highfashion-Pieces“ und dann rauf auf den Laufsteg, fordert Klum die Männer und Frauen auf. Für einige ist es das erste Mal. Und am Ende des Stegs wartete nicht nur Klum, sondern auch der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier höchstpersönlich.