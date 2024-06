„Germany’s Next Topmodel“ 2024 Die Kandidaten stehen in den Top Ten

Bei „Germany's Next Topmodel“ stehen die Top Ten fest. In der ProSieben-Show hat Model-Mama Heidi Klum (50) zwei Entscheidungen getroffen, die so manchen Fan verärgert haben. Zum einen schmiss sie in der letzten Folge am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung die bisher sehr erfolgreiche Kandidatin Kadidja (21) raus, weil deren große Stärke das Lächeln sei und ihre ernsten Gesichtsausdrücke als Covergirl nicht mithalten könnten.