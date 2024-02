„Germany‘s Next Topmodel“ 2024 Die ersten 20 Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest

Ab dem 15. Februar wird wieder mit jeder Menge Schweiß und erfahrungsgemäß auch Tränen um den Titel als „Germany’s Next Topmodel“ gekämpft. In diesem Jahr war das Casting für alle Geschlechter geöffnet und jetzt stehen auch die ersten 20 Kandidatinnen und Kandidaten fest. Wer in der 19. Staffel mit dabei sein wird? Wir stellen Ihnen die Models in unserer Bildergalerie näher vor.