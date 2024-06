GNTM 2024 Das Wichtigste zum „Germany's Next Topmodel“-Finale im Überblick

Drei Sieger wird es am Donnerstagabend geben, sollten sich Julian und Luka unter den Männern durchsetzen. Während der Show waren sie zunächst einzeln beurteilt worden. Im Finale treten sie als Team an. Sollten sie gewinnen, wollen sie sich das Preisgeld in Höhe von 100 000 Euro teilen, wie sie sagen. Dass sie nur im Finale stehen, weil sie Zwillinge seien, weisen die jungen blonden Männer von sich. „Es gibt keine Ahnung wie viele Tausend Zwillinge in Deutschland. Ich kann mich an kein Paar erinnern, das in der Vergangenheit so weit gekommen ist. Es gehört noch ein wenig mehr dazu, als nur Zwilling zu sein“, so Luka.