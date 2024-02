Manpower und Casting-Stress So lief der Staffelauftakt von „Germany's Next Topmodel“

Der Staffelstart am Donnerstag stand klar im Zeichen der männlichen Teilnehmer: Mit dabei ist etwa der 30 Jahre alte Niklas aus Norderstedt. Er ist das erste männliche Model, das Heidi Klum für ihre Show entdeckt hat. „Model-Mama“ Klum sah ihn auf einem Flug in den Sommerurlaub. Er arbeitete dort als Kabinenchef. „Es hat angefangen wie ein normaler Tag und am Ende rufe ich meinen Freund an und sage: „Ach übrigens: Ich hatte Heidi Klum an Bord und jetzt bin ich bei Germany's Next Topmodel““, schildert Niklas seine Rekrutierung als erster männlicher GNTM-Teilnehmer.