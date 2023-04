„Germany’s Next Topmodel“ Umstrittene Kandidatin muss GNTM verlassen

Für die umstrittene und ehrgeizige Kandidatin Anya ist bei „Germany's Next Topmodel“ nach zehn Folgen Schluss: Anders als ihre Mitstreiterinnen reist das Model nicht mit zur großen Castingwoche nach Berlin. Gastgeberin Heidi Klum (49) begründete ihre Entscheidung am Donnerstagabend damit, dass die 19-Jährige erneut nicht geübt habe. Und so warf sie die Berlinerin raus, obwohl sie eigentlich ein „großer Fan“ von ihr sei, wie Klum ihr noch kurz vor der Entscheidung sagte. „Es ist einfach unvergesslich, was hier passiert ist“, sagte Anya sichtlich traurig über ihr Aus.