„Germany’s Next Topmodel“ Das große Umstyling – „Ich sehe jetzt schon aus wie Bill Kaulitz“

Doch nicht alle der 18 Models mussten zum Umstyling: Bloß für Selma, Sarah, Vivien, Katharine, Anya, Anna-Maria, Lara, Nina, Somajia, Mirella, Cassy und Coco stand in der fünften Folge eine Typveränderung an. Bereits bei der Ankündigung schossen Kandidatin Sarah Tränen in die Augen. „Oh nein, ich will das nicht“, sagte sie. Es habe lange gedauert, bis sie sich in ihrem Look wohl gefühlt habe. Beim Umstyling versuchte sie verzweifelt, mit Klum über die Länge ihrer Haare zu verhandeln und entschloss sich dann nach langem Nachdenken, die Show zu verlassen.