Start, Sendetermine und Neuerungen Das müssen Sie über „Germany’s Next Topmodel“ 2023 wissen

Die 18. Staffel „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) läuft. In der neuen Staffel geht es für die Kandidatinnen gleich zu Beginn nach Los Angeles, in Heidis Wahlheimat. Was sich sonst noch ändert, welche Stars in der Jury sitzen und wie viel Kandidatinnen am Anfang dabei sein werden, steht hier im Überblick.