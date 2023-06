„Germany’s Next Topmodel 2023 So schätzt Heidi Klum die Models im Finale ein

Das Finale der 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ steht bevor: Am Donnerstag wird der begehrte Titel in der Castingshow vergeben. Vor rund vier Monaten, am 16. Februar, ist die Staffel mit 29 Kandidatinnen gestartet. In der achten Folge rückten dann sechs weitere Kandidatinnen nach. Insgesamt waren also 35 Frauen im Rennen um den Titel als „Germany’s Next Topmodel“ 2023, das Cover der Modezeitschrift „Harper’s Bazaar“ sowie einen Neuwagen.