„Germany’s Next Topmodel“ 2023 Diese Kandidatinnen sind in den Top Ten

Mirella (21) aus Berlin

Die Teilnahme bei der Show war für Mirella immer ein Traum, als Trans-Person hatte sie es jedoch nicht immer leicht, wovon sie in der zwölften Folge auch erzählt. „Ich möchte all das Schlechte, was ich erlebt habe, in etwas Gutes umwandeln und ihm damit einen Sinn geben“, sagte sie zu ihrer Teilnahme an der Show.