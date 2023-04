„Germany's Next Topmodel“ Heidi Klum wirft zwei Models aus der Show

Auch Marielena kam bei dem Jurorentrio nicht gut an. Dello Russo bezeichnete ihren Stil als nicht zeitgemäß für 2023. Kerner erinnerte an alte Erlebnisse in dieser Staffel: „Das Casting ist mir im Kopf geblieben, weil es so lustig war.“ Das war leider kein Kompliment. „Ich habe auf ein Wunder gewartet“, sagte Marielena kleinlaut. Zum Abschied zeigte sie sich gefasst: „Ich habe eine Menge gelernt, ich habe eine Menge erlebt. Das ist für mich kein Weltuntergang.“