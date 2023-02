„Germany’s Next Topmodel“ „Wir manipulieren nicht“ – Heidi Klum reagiert auf Kritik

In der Vergangenheit übten mehrere ehemalige Teilnehmerinnen öffentlich Kritik in den sozialen Medien. Das gesamte Showkonzept und die Produktionsbedingungen stehen im Mittelpunkt der Debatten. So äußerte Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa (26), die 2020 an der Modelshow teilnahm, öffentlich Kritik nach ihrem freiwilligen Ausstieg aus der Sendung. Laut ihren Angaben soll es absichtlich geschürte Streitigkeiten und provozierte Stolperer auf dem Laufsteg gegeben haben.