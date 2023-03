GNTM 2023 „Du gehörst nicht in diesen Wettbewerb“ - Wer in Folge 3 gehen musste

Auch für Juliette (20) aus Bad Sobernheim sah es nach dem Walk nicht gut aus. Sie habe laut Rankin zwar alle Elemente, die ein Model braucht, diese würden aber nicht miteinander harmonieren. Zudem bemängelt er, dass sie beim Laufen oft auf den Boden schaut. Heidi erklärte daraufhin: „Ich glaube wirklich, dass deine Nervosität dir heute zum Verhängnis geworden ist. Und es tut mir leid, aber an dieser Stelle ist es leider für dich hier vorbei.“ Besonders positiv aufgefallen bei dem Walk sind Olivia, Ida und Tracy. Rankin zeigte sich überzeugt von Olivias Modelskills, Tracy würde er eigener Aussage zufolge gleich buchen und von Ida war der Fotograf so begeistert, dass er dafür plädierte, die Show in „Ida - Next Topmodel“ umzubenennen. Damit sind nur noch 21 Models im Rennen, die sich in der kommenden Woche wieder auf dem Laufsteg beweisen müssen. Für einige ist es höchste Eisenbahn, ihr Können unter Beweis zu stellen.