„GNTM 2023“ Folge 2 Darum fiel der Entscheidungswalk aus

Am nächsten Morgen begrüßte Model-Mama Heidi Klum die Kandidatinnen in ihrer Luxusvilla und verkündete die erste Herausforderung in der Duellwoche: Das erste Shooting, in dem die Models in Zweier- und Dreierteams antreten mussten, stand an. Und dafür mussten sie noch nicht mal die Villa verlassen, denn die Fotosession wurde am hiesigen Pool durchgeführt. Obwohl es etwas zu regnen und zu winden begann, sollten die Models dort Bade-Outfits präsentieren und auch ein Accessoire in Szene setzen. An der Kamera stand dabei keine Geringere als Heidi Klum selbst. „Heidi als Fotografin – ich kann's immer noch nicht so richtig glauben“, staunte Slata, als sie gemeinsam mit Tracy vor die Kameralinse trat.