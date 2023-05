„Germany's Next Topmodel“ Heidi Klum schickt Berliner Model zum Kofferpacken

Bei der ersten Herausforderung in der kalifornischen Wüste posierten die Kandidatinnen in bunten Farben mit großen Bällen vor der Kamera des Modefotografen Kristian Schuller (52). In der zweiten Challenge sollten sie in einer Westernstadt die schwarzen Looks der Berliner Designerin Esther Perbandt (48) in Szene setzen. Gastjurorin an dem Abend war das Supermodel Karolína Kurková (39).