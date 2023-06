GNTM-Finale 2023 Erstmals gewinnt ein Plus-Size-Model bei „Germany's Next Topmodel“

Im Finale gab es auch schon einen Ausblick auf die kommende Staffel von „Germany’s Next Topmodel“: Eine Kandidatin, die diesmal in Folge fünf freiwillig ausgeschieden war, sicherte sich ein Ticket fürs nächste Jahr. Die 25 Jahre alte Tracy aus Essen bekommt in der kommenden Staffel eine neue Chance. Bei einer kurzen Interviewsequenz im Publikum erzählte Tracy am Donnerstagabend, dass sie ihre Entscheidung zum Ausstieg mittlerweile bereue. Sie hätte es in der Show weiter bringen können, meinte sie. „Meine Leistungen haben ja für sich gesprochen“, sagte sie weiter.