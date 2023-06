„Germany’s Next Topmodel“ 2023 Welche Kandidatin hat die besten Chancen auf den Sieg?

Mit dem Ende des Halbfinales geht „Germany’s Next Topmodel“ in die heiße Phase. Schon in der nächsten Folge, die am 15. Juni auf ProSieben läuft, wird die Siegerin der Casting-Show gekürt. Fünf völlig unterschiedliche Models kämpfen dann im Finale um dem Sieg, der mit einem Modelvertrag, 100.000 Euro und einem Auto verbunden ist.