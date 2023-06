„Germany‘s Next Topmodel“ 2023 Backstage-Moderatorin schmeißt vor dem Finale hin

Die 18. Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ startet in zwei Wochen. Nun hat ProSieben die Porträts der 29 Kandidatinnen veröffentlicht. Und darunter sind wie in den vergangenen Jahren, in denen mehr auf Diversität geachtet wurde, völlig verschiedene Kandidatinnen. Etwa die 1,94 Meter große Emilia, die als erste Frau in dieser stolzen Größe GNTM-Gewinnerin werden möchte. Mehrere Curvy Models sind wieder mit dabei, darunter die 26-jährige Zoey, die stolz auf ihre Extra-Pfunde ist, sich als „taff“ bezeichnet und sich in Bezug auf das Gewicht von Frauen fragt: „Wer bestimmt das eigentlich dieses 'zu viel'?“ Denn sie sei zwar übergewichtig, ernähre sich aber total gesund und trainiere auch viel. Auch die 19-jährige Eliz nimmt an der diesjährigen Staffel teil, sie möchte zeigen, dass es auch noch etwas "zwischen skinny und curvy" gibt und die veralteten 90/60/90-Maßen ein für alle Mal aufweichen.