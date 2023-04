Show mit Heidi Klum GNTM 2023 - Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

In der 18. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ treten wieder 29 Kandidatinnen an, um sich den Titel zu schnappen. Darunter sind wie in den vergangenen Jahren, in denen Diversität groß geschrieben wurde, ganz verschiedene Kandidatinnen. So etwa die 1,94 Meter große Emilia, die als erste Frau mit dieser Größe GNTM-Gewinnerin werden möchte. Auch einige Curvy Models sind wieder mit dabei, darunter auch die 26-jährige Zoey, die stolz auf ihre Extra-Pfunde ist.