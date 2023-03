18. Staffel Das sind die Kandidatinnen bei „Germany‘s next Topmodel“ 2023

Gut, denn die diesjährige Staffel startet nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern direkt in Los Angeles. Am Donnerstag, den 16. Februar dürfen wir den Mädels wieder beim Laufen und Posen zuschauen. Der erste Trailer zeigt, dass auch in diesem Jahr wieder unzählige bekannte Gesichter mit dabei sein werden. So etwa das trotz oder gerade wegen ihrer Vitiligo-Krankheit groß gewordene Model Winnie Harlow und Curvy-Model Ashley Graham. In der ersten Folge müssen Heidis „Meeedchen“ gleich eine erste Fashion Show in der Stadt der Engel laufen.