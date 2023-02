„Germany’s Next Topmodel“ 2023 Mit diesem Popstar ist GNTM-Kandidatin Ana zusammen

Der britische Sänger wurde in Deutschland vor allem durch die Songs „Never let me down“, „Footprints“ und „Rather Be You“ bekannt. Im vergangenen Jahr ging er das erste mal mit seiner „Tom Gregory – The Debut Tour“ auf Tournee in Europa. Gregory steht bei einem Hamburger Label unter Vertrag. Bei seiner Arbeit dort hat er auch seine Partnerin Ana kennengelernt. Was er wohl zu ihrer Teilnahme bei GNTM sagt? „Mein Freund findet es total toll, dass ich jetzt hier mitmache“, erklärt das 22-Jährige Nachwuchsmodel dem Sender Prosieben. Und weiß, dass sie auch bei einem veränderten Alltag auf ihn zählen kann: „Wir sind es ein bisschen gewohnt, dass man auch mal eine Zeit lang nicht so viel voneinander hört. Das ist super einfach mit ihm und ich bin froh, dass er mich da so unterstützt.“