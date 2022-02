Show mit Heidi Klum : GNTM - Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Düsseldorf Auch in der 17. Staffel GNTM heißt es wieder: „Nur eine kann Germany‘s next Topmodel“ werden. 31 Kandidatinnen sind angetreten, um sich den Titel zu schnappen. Die ersten sind aber schon raus. Ein Überblick.

In der 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ dreht sich alles um „Diversity“, also Vielfalt. So sind erstmals Kandidatinnen dabei, die älter als 60 Jahre sind. Aber auch unterschiedliche Körpergrößen und -formen sind vertreten. Insgesamt 31 Frauen hat Heidi Klum mit auf die Reise genommen. Aber jede Woche müssen Kandidatinnen nach Hause fahren. Wer ist noch dabei? Und wer musste schon gehen? Einen Überblick gibt es in unserer Bilderstrecke.