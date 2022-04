„Germany‘s Next Topmodel“ : Diese Topmodel-Anwärterinnen haben es in die Top Ten geschafft

Los Angeles Es wird ernst bei „Germany‘s Next Topmodel“: Nachdem in der letzten Folge wieder ein Model die Show verlassen musste, steht nun die Top Ten der diesjährigen Staffel fest. Alle zehn Topmodel-Anwärterinnen im Überblick.

In Folge 12 von GNTM schied die 20-jährige Vanessa aus. Für sie hat es nach den Trampolin-Shooting auf einem Parkhausdach und dem Entscheidungswalk in einem Hecken-Labyrinth nicht für ein Foto von Heidi gereicht. Nun können sich die zehn verbliebenen Kandidatinnen Hoffnung auf das Finale am Donnerstag, 26. Mai 2022 machen.

Die Top Ten von GNTM im Überblick:

Anita (20) aus Neustadt an der Donau. Sie lebt mit ihrer Familie und jeder Menge Tieren auf einem Bauernhof. Anita beschreibt sich selbst als lebenslustig, spontan und ehrgeizig. Damit konnte die gelernte Hotelfachfrau auch bei Heidi punkten.

Juliana (24) aus Berlin. Optimismus ist wahrscheinlich Julianas größte Stärke. Die medizinische Fachangestellte versucht in jeder Situation das Beste draus zu machen und gilt als lebensfroh und charismatisch. Sie spricht Deutsch, Englisch und Portugiesisch, was ihr ihre Mutter beigebracht hat.

Lena (21) aus Teltow. Sie liebt gemeinsame Events mit Familie und Freunden und interessiert sich zudem ganz besonders für Mode und Kosmetik. Ehrlichkeit und Offenheit zählen zu den größten Stärken der BWL-Studentin.

Lieselotte (66) aus Berlin. Mit 66 Jahren gehört die Lehrerin Lieselotte zu den ältesten Teilnehmerinnen der aktuellen Staffel. Durch ihr musikalisches Talent fällt es ihr leicht ihre Gefühle auszudrücken, was ihr auch bei GNTM stets zugute kam.

Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg. Die gebürtige Monegassin hat ein Faible für das Zeichnen und Nähen und eine Schwäche für Süßigkeiten. Sie arbeitet als Stylistin und beschreibt sich als hilfsbereit und diszipliniert.

Luca (19) aus München. Die Studentin liebt es im Rampenlicht und vor der Kamera zu stehen. Das Modeln, Mode und die Spiritualität zählt sie zu ihren größten Leidenschaften und hofft, „dass auch mal ein kleines Model im Finale den Sieg holt.“

Martina (50) aus Klosterneuburg. Sie trat gemeinsam mit ihrer Tochter Lou-Anne bei GNTM an, jetzt sind sie beide in der Top Ten der diesjährigen Staffel. Die selbstständige Trainerin, Coach und Videografin konnte bereits in den 90er Jahren Model-Erfahrungen sammeln.

Noella (24) aus Berlin. Die gebürtige Kongolesin liebt es in ihrer Freizeit mit Freunden Fotoshootings zu organisieren und Yoga zu machen. Die Altenpflegerin will nun ihren Traum professionelles Topmodel zu werden bei GNTM in die Tat umsetzen. Ehrgeiz zählt zu ihren größten Stärken.

Sophie (18) aus Harsewinkel. Auch die 18-jährige Studentin bezeichnet sich als äußerst Ehrgeizig und will unbedingt „Germany‘s Next Topmodel“ werden. Sie liebt es zu tanzen und tanzt Jazz und Modern Dance in der Verbandsliga.

Vivien (21) aus Prien am Chiemsee. Die 21-Jährige macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und treibt gerne Sport. Auch das Tanzen zählt sie zu ihren großen Leidenschaften. Sie geht die Aufgaben bei GNTM sehr konzentriert an und verliert ihr Ziel nie aus den Augen.

(joko)