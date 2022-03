Für den Start der 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ lädt Heidi Klum ihre Kandidatinnen in eine ganz besondere Kulisse in Athen. Im pompösen Zappeion, einem klassizistischen Gebäude von 1888, beginnt für die GNTM-Kandidatinnen die aufregende Topmodel-Reise mit einer glamourösen Modenschau. An Heidi Klums Seite: Pop-Ikone und Schauspielerin Kylie Minogue, die die Modelchefin bei ihren Entscheidungen berät.

Wir zeigen Ihnen in dieser Bilderstrecke, welche 31 Kandidatinnen 2022 um den Titel kämpfen und wie sie sich beschreiben.