„Germany‘s Next Topmodel“ 2022 : Live-Shooting und Top 20 Walk im Finale der Rekordstaffel

Köln Die 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ neigt sich dem Ende entgegen. Nun ist auch bekannt, wo das große Finale stattfinden wird. Alle Infos zur Final-Show in der Übersicht.

Die aktuelle Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ ist die erfolgreichste seit 13 Jahren. Nun geht die Rekordstaffel auf die Zielgerade: Am Donnerstag, 26. Mai wird der Fernsehsender ProSieben und Chefjurorin Heidi Klum die diesjährige Siegerin küren und in einem festlichen Finale in den MMC-Studios in Köln präsentieren. Natürlich zeigt ProSieben die Show live um 20.15 Uhr im TV und parallel im LiveStream auf dem Streaming-Anbieter Joyn.