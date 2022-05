Am liebsten ist Laura B. (20) mit ihren beiden Pferden Contina und Amor unterwegs. Die Studentin aus Großenhain spürt eine tiefe Verbundenheit zu den Tieren. Ihr Traum ist es, ein Fotoshooting mit Pferden am Meer zu machen. In der Show wird sich für sie diese Gelegenheit allerdings nicht mehr bieten: In Folge 7 musste Laura B. „Germany's Next Topmodel“ verlassen.