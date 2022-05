Germany‘s Next Topmodel : Das 17. GNTM-Finale so divers wie nie

Köln Am 26. Mai findet das große Finale der diesjährigen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ statt. Welche fünf verbliebenen Models um den Titel kämpfen und was die Staffel so erfolgreich gemacht hat.

Mutter und Tochter als Konkurrentinnen - und eine Kandidatin, die aus Protest gegen die Show fehlt: In Köln geht am Donnerstag, 26. Mai 2022 die 17. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ zu Ende - die erfolgreichste seit 13 Jahren.

Im Topmodel-Finale Nummer 17 gibt es zum ersten Mal in der Geschichte der Show eine ganz besondere Konstellation in der Endrunde: Mit der 19 Jahre alten Lou-Anne aus Österreich und der 50-jährigen Martina kämpfen nämlich Mutter und Tochter gegeneinander und gegen drei weitere Kandidatinnen um das letzte Foto der Staffel. Möglich macht es ein Konzept, mit dem Heidi Klums Modelshow inzwischen ganz gut fährt: Vielfalt und Diversität. Denn Heidi setzt in ihrer Modelshow einmal mehr auf ein gefälliges Trendthema und lässt auch Kandidatinnen zu, die früher keinen Platz auf dem Laufsteg bekommen hätten.

Die erfolgreichste Staffel seit 13 Jahren sei sie geworden, teilt ProSieben mit - noch erfolgreicher als die aus dem vergangenen Jahr, in der sich Transgender-Model Alex Mariah Peter im Finale gegen die kurvige Dascha durchsetzte.

„Ich glaube, das Besondere an dieser Staffel war wirklich, dass wir alle so unterschiedlich sind“, sagt die 21 Jahre alte Anita aus Neuburg an der Donau kurz vor dem Finale im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Neben Anita, Lou-Anne und Martina kämpfen am Donnerstag noch die 20-jährige Luca aus München und die Berlinerin Noëlla, 25 Jahre um den Titel „Germany's Next Topmodel“. „Jetzt sind wir Profis. Darauf bin ich schon stolz“, sagt Noëlla.

Zudem steht der traditionelle Top-20-Walk an, bei dem auch die ausgeschiedenen Models nochmal zeigen, was sie können. Fehlen wird dabei allerdings Kandidatin Jasmin, die Heidi schon vor einigen Folgen rausgeworfen hatte, nachdem diese ihre teure Echthaar-Perücke nach dem berühmten Umstyling hatte eigenmächtig kürzen lassen.

