Kandidatinnen, Highlights, Corona-Regeln : Das müssen Sie zum „Germany’s Next Topmodel“-Finale wissen

Die vier Finalistinnen der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (v.l.): Romina, Alex, Dascha und Soulin. Foto: dpa/Marc Rehbeck

Berlin Heidi Klum kürt am Donnerstag das Topmodel 2021. Die große Finalshow fällt coronabedingt zum zweiten Mal kleiner aus als gewohnt. Alle Infos zu der Show und den Gewinnchancen der Kandidatinnen bekommen Sie hier.

Fans der Model-Castingshow wissen es seit Jahren: „Nur eine kann ‚Germany’s Next Topmodel’ werden.“ Der berühmte Satz von Model-Mama und Jurorin Heidi Klum wird am Donnerstag (27. Mai) besonders wichtig. Dann fällt die Entscheidung, wer in der 16. Staffel den Titel holen wird. Coronabedingt müssen die vier Finalistinnen in diesem Jahr auf Unterstützung durch ein Live-Publikum verzichten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Finale.

Wann findet das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2021 statt?

Das Finale ist am Donnerstag, 27. Mai, um 20.15 Uhr – das ist seit Anfang Februar wieder die Zeit, in der die angehenden Models über die Laufstege „walken“ und ihren Traum verfolgen, die Show zu gewinnen. Das Finale wird live aus Berlin übertragen.

Wo kann man das GNTM-Finale sehen?

Wie alle Folgen ist auch das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben zu sehen. Außerdem gibt es einen Livestream auf der Internetseite des Senders. Wer Donnerstagabend keine Zeit hat, kann die Show Freitagabend um 20.15 Uhr auf ProSiebens Schwester-Sender sixx oder online „nachgucken“.

Welche Kandidatinnen stehen im GNTM-Finale?

Erstmals hat Heidi Klum in diesem Jahr fünf Kandidatinnen ein Ticket ins Finale gegeben: Soulin, Alex, Dascha, Romina und Ashley. Gleich nach Verkündung der Entscheidung im Halbfinale gab der Sender jedoch bekannt, dass Ashley aus persönlichen Gründen entschieden habe, nicht am Finale teilnehmen zu wollen.

Wer wird das GNTM-Finale gewinnen?

Alle vier Finalistinnen wurden im Laufe der Staffel immer wieder von Heidi und ihren Gastjuroren gelobt, sahnten Jobs und Casting-Einladungen ab und erkämpften sich damit ihren Weg ins Finale. Wem Heidi Klum den begehrten Titel verleihen wird, bleibt abzuwarten. Als klare Favoritin hat sich im Laufe der Staffel Soulin hervorgetan. Sie bekam so gut wie nie negative Kritik.

Auffällig ist in diesem Jahr, dass Klum ihr Versprechen, dass diese Staffel die „Diversity“-Staffel werden solle, im Finale umgesetzt hat. Diversity wurde auch in den vergangenen Jahren immer wieder betont, doch in diesem Jahr stehen erstmals ein Curvy-Model (Dascha) und eine Kandidatin mit Transgender-Hintergrund (Alex) im Finale. Romina ist außerdem mit einer Körpergröße von 1,68 Metern die kleinste Finalistin der GNTM-Historie.

Wie läuft das GNTM-Finale in Corona-Zeiten ab?

Bereits im vergangenen Jahr fand die Final-Show ohne Live-Publikum statt. Das Studio, in dem die Show aufgezeichnet wurde, wirkte teilweise seltsam leer und Fans beschwerten sich hinterher über eine eher langweilige Show. Ob der Sender in diesem Jahr auf die Kritik reagiert, wird sich zeigen. Fest steht: Auch diesmal wird es kein Publikum vor Ort geben, Freunde und Familie der Finalistinnen sollen aber über Bildschirme zugeschaltet werden.

Der Laufsteg soll allein den vier Kandidatinnen gehören, die noch um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ kämpfen. Vor der Pandemie war unter anderem ein Walk mit ausgeschiedenen Kandidatinnen Teil der Final-Show, der fällt in diesem Jahr wohl aus. Während Heidi Klum in jeder Folge der aktuellen Staffel einen Gastjuroren an ihrer Seite hatte, wird sie im Finale allein über die Leistungen der Kandidatinnen entscheiden.

Welche Highlights sind im Finale geplant?

Nachdem Heidi Klum bereits im Laufe der Staffel ihren Partner Tom Kaulitz und seinen Bruder Bill mit ins Boot holte, dürfte es kaum überraschen, dass die beiden im Finale einen Auftritt mit ihrer Band Tokio Hotel bekommen. Außerdem kündigt ProSieben Auftritte des Musikprojekts VIZE und der Sängerin Zoe Wees an. Bereits zum vierten Mal wird außerdem der „Personality Award“ an eine der ausgeschiedenen Kandidatinnen vergeben. Zuschauer können bis zum Finale darüber abstimmen, wer den Preis verdient hat. Und natürlich soll es in der Show auch ums Modeln gehen: Wie der Sender ankündigt, startet das Finale mit einer Tanzeinlage der Kandidatinnen, im weiteren Verlauf sind verschiedene Walks geplant.

Wer hat „Germany’s Next Topmodel“ in den vergangenen Jahren gewonnen?