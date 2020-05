„Habe gelitten und war verzweifelt“ : Lijana rechtfertigt ihren GNTM-Final-Ausstieg wegen Hass-Attacken

Lijana warf nach dem „Personality-Walk“ genannten Laufsteg-Auftritt der ursprünglich vier Finalistinnen, den die jungen Frauen sich selbst ausdenken und für den sie auch die Kostüme aussuchen sollten, das Handtuch. Foto: dpa/Richard Hübner

Berlin/Düsseldorf So etwas hat es im Finale von „Germany’s next Topmodel“ noch nicht gegeben. Kandidatin Lijana, die die ganze Staffel polarisiert hatte, stieg freiwillig aus. Zu viel Hass sei ihr entgegengeschlagen.

Wenige Stunden, nachdem sie im Finale von „Germany’s next Topmodel“ die Bombe platzen ließ und in der Live-Sendung am Donnerstag ihren Ausstieg verkündete, saß die Viertplatzierte Lijana am Freitagmorgen plötzlich im Düsseldorfer ZDF-Studio bei der Sendung „Volle Kanne“. Natürlich das Thema bei ihrem Besuch: Das Mobbing gegen sie, das sie soweit trieb, ihre Träume vom Topmodel zu begraben und aus der Casting-Sendung auszusteigen.

Dabei brachte sie auch viel Selbstreflexion mit und sagte Moderator Ingo Nommsen: „Als ich die Sendung gesehen habe, habe ich mich auch unsympathisch gefunden. Ich kann verstehen, dass die Leute mich nicht sympathisch finden, wenn sie mich in der Sendung sehen. Allerdings wurde mir auch immer im TV vorgeworfen, ich wäre nervig, laut und nur am Lästern – und würde mich daran ergötzen, wenn es anderen nicht gut geht. Nach der vierten Folge habe ich gemerkt, dass ich ständig negativ in den Fokus gestellt werde.“ Das Mobbing gegen sie habe ungeahnte Folgen mit sich gezogen, sie bekam Morddrohungen, ihr Hund wurde attackiert. Laut eigener Aussage soll die Polizei mehrfach am Tag an ihrer Wohnung vorbeigefahren sein, um potenzielle Angreifer abzuschrecken.

Schon im großen Finale hatte Lijana, die während der Staffel immer und immer wieder Opfer von Hass-Attacken im Netz wurde, ihren Ausstieg begründet. Ganz einfach: Sie habe keine Lust mehr auf den Hass, der ihr entgegenschlage. „Ich habe gelitten und war verzweifelt.“ Im Internet und auch in der realen Welt sei sie angefeindet worden. Sie sprach von Mobbing und „Taten gegen mich, gegen meine Familie, sogar gegen meinen Hund“. Ihren Wert könne nur sie selbst bestimmen. „Deswegen verzichte ich auf das Finale.“

Zuvor zeigte sie sich in einem schwarzen Umhang, der mit Schimpfworten wie „Bitch“ beschrieben war, auf dem Laufsteg. „Du hast definitiv polarisiert diese Staffel, aber was dir passiert ist, geht auf jeden Fall zu weit“, sagte Heidi Klum. „Das war ein tapferer Auftritt.“

Dass der Auftritt für Klum und Co. vielleicht nicht ganz so überraschend kam wie für das Publikum, lässt sich zumindest vermuten, weil ProSieben in den Werbepausen mehrfach Anti-Mobbing-Spots zeigt und Klum ganz zum Schluss ein Plädoyer gegen Hass hielt: „Es passieren so viele Scheiß-Sachen auf der Welt, ich bitte um mehr Toleranz.“

Fest steht jedenfalls: So etwas hat sich noch keine Kandidatin getraut, im Finale freiwillig auszusteigen. Alleine dafür hätte Lijana den „Personality-Award“ verdient, der jedes Jahr im Finale unter den Top-20-Mädels verliehen wird. Doch da ging sie leer aus. Der Preis ging an Tamara. Auch ein Zeichen.

(mit dpa)