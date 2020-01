Sendetermine, Jury, Kandidatinnen : Alle wichtigen Infos zu Germany’s Next Topmodel 2020

Foto: dpa/Richard Hübner Infos Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2020.

München Ende Januar laufen sie wieder über die Laufstege und stehen vor den Kameras: die neuen Kandidatinnen von Germany’s Next Topmodel. Alle wichtigen Infos zur Jury, zu den Model-Anwärterinnen und den Sendeterminen.

Ende Januar startet Germany's Next Topmodel in eine neue Staffel. Wer sitzt dieses Jahr in der Jury? Wer sind die Kandidatinnen? Wo wird die Sendung im TV oder Stream übertragen? Wir geben den Überblick.

Wann startet Germany’s Next Topmodel 2020?

Der Starttermin für die 15. Staffel der Model-Castingshow ist der 30. Januar. Die erste Folge wird bereits drei Tage vorher, am 27. Januar, exklusiv im Berliner Zoo Palast gezeigt. Auf der großen Kinoleinwand können Fans der Castingshow mit Prosecco und Special Guests bereits einen ersten Blick auf die aktuellen Kandidaten werfen und in die neue Staffel einsteigen.

Sendetermine: Wann läuft Germany’s Next Topmodel 2020 im TV?

Ab dem 30. Januar strahlt der Sender ProSieben jeden Donnerstag um 20.15 Uhr eine neue Folge von Germany’s Next Topmodel (GNTM) aus. Dreieinhalb Monate lang können Fans dann dabei zu sehen, wie die Topmodel-Kandidatinnen ein Shooting nach dem anderen machen.

Wann und wo findet das Finale von Germany’s Next Topmodel 2020 statt?

Das GNTM-Finale findet voraussichtlich am 14. Mai statt. Wie die letzten beiden Jahre auch könnte die große Live-Show wieder in Düsseldorf stattfinden. Linken-Politiker hatten im September im Düsseldorfer Gleichstellungsausschuss gefordert, die Austragung der Sendung in Düsseldorf zu untersagen. Die Sendung vermittle ein frauenfeindliches Bild, das von Düsseldorf ins Land gesendet würde, so die Begründung. Der Ausschuss hatte jedoch gleich deutlich gemacht, dass ein solches Verbot aufgrund einer fehlenden Rechtslage unwahrscheinlich sei.

Wer sitzt bei Germany’s Next Topmodel 2020 in der Jury?

Auch 2020 besteht die Jury wieder aus einer Person – Heidi Klum. Erneut verzichtet die „Model-Mama“ neben sich selbst auf eine feste Jury und holt sich stattdessen berühmte Gast-Juroren dazu.

Die erste ist Schauspielerin und Topmodel Milla Jovovich. Sie ist bei dem ersten Catwalk der Kandidatinnen dabei – hochschwanger mit ihrem dritten Kind. Auch Star-Fotograf Rankin, der mittlerweile ebenso zum Inventar der Sendung gehört wie der Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“, ist wieder als Gast-Juror dabei.

Zu den anderen Gast-Juroren der 15. Staffel von GNTM gehören die Modedesigner „The Blonds“ und Julien MacDonald sowie die international bekannten Topmodels Stella Maxwell und Joan Smalls.

Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2020

28 Kandidatinnen treten 2020 an, um Germany’s Next Topmodel zu werden. Jüngste Teilnehmerin ist Anastasija. Sie ist erst 16 Jahre alt. Cassandra wiederum ist mit 27 Jahren die älteste Kandidatin. Sie versucht ihr Glück bereits zum vierten Mal in der Model-Show.

Auch in diesem Jahr sind die Kandidatinnen wieder bunt gemischt: Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands und Österreichs, gehen zur Schule, studieren, machen eine Ausbildung oder arbeiten. Auch optisch sind verschiedene Typen dabei und bestimmt werden die Model-Anwärterinnen auch ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten (bei GNTM: „personality“) wieder zur Schau stellen.

Wo wird Germany’s Next Topmodel im TV und im Stream übertragen?

Auch 2020 wird die Castingshow wieder auf ProSieben ausgestrahlt. Die Folgen der 15. Staffel können parallel zur TV-Ausstrahlung im Livestream verfolgt werden. Wer donnerstags keine Zeit hat, kann sich einen Tag später die Wiederholung auf Sixx ansehen. Die wiederholten Folgen laufen ebenfalls um 20.15 Uhr. Außerdem können sie auf der ProSieben-Video-Seite und dem Streaming-Portal Joyn angeschaut werden.

Wer sind die Gewinnerinnen der vergangenen GNTM-Staffeln?

Die bekannteste ehemalige Topmodel-Gewinnerin ist sicher die Gewinnerin der ersten Staffel. Lena Gercke tritt auch heute noch oft im Fernsehen auf, ist als Werbegesicht und Moderatorin bekannt. Auch Stefanie Giesinger ist seit ihrem GNTM-Gewinn 2014 weiterhin als Model aktiv, tritt in TV-Shows auf und feiert als Influencerin Erfolge.

Doch nicht alle Gewinnerinnen der Model-Show arbeiten auch heute noch in dem Bereich. 2011 gewann Jana Beller die sechste Staffel von Germany’s Next Topmodel – heute ist sie Unternehmerin, betreibt mehrere Backshops, unter anderem in München und Bochum.