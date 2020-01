Zickenkrieg, Lästereien, Catwalk : Heidi Klum sucht wieder „Germany’s next Topmodel“ - zum 15. Mal

Foto: dpa/Richard Hübner Infos Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2020.

München Wer ist die Schönste im ganzen Land? Auf diese Frage will Heidi Klum in den nächsten Wochen wieder eine Antwort geben. Sie hat schon mehr als ein Dutzend Gewinnerinnen ins Showbusiness entlassen.

Den Fans werden die Augen glänzen, Feministinnen werden mit den Augen rollen: Heidi Klums nichtendenwollende Suche nach „Germany's next Topmodel“ („GNTM“) geht am Donnerstag (20.15 Uhr) in eine neue Runde. Zum 15. Mal lässt die 46 Jahre alte Modelmama auf ProSieben weibliche Teenager umstylen, über Laufstege stöckeln und sie an exotischen Orten ablichten. Zukunftsängste, Zickenkrieg und zerrissene Nerven sind vorprogrammiert.

Und natürlich gibt es wieder besondere Mädchenschicksale vorzustellen, wie ProSieben vor dem Auftakt verrät: Demnach bleibt eine junge Frau selbstbewusst auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Gastjuror Julien Macdonald stehen, nimmt ihre Hand an die Stirn und zieht sich mit einer schwungvollen Bewegung die Haare vom Kopf: „Ich bin Julia und ich habe Alopecia, eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper alle Haare am Körper abstößt. Es hat lange gebraucht, bis ich mich so zeigen konnte, wie ich bin.“ Heidi Klum, beeindruckt vom Auftritt der 20-Jährigen: „Ich finde, du siehst super aus. Und ich fand es toll, wie selbstbewusst du deine Perücke weggezogen hast.“

Immer wieder haben Aktivisten wie etwa die Initiative Pinkstinks „GNTM“ vorgeworfen, menschenverachtend zu sein und falsche Ideale zu verbreiten. Dennoch hat sich die Show einen festen Platz in der Fernsehlandschaft erkämpft. Die Zuschauerzahlen sind mit den Jahren zwar etwas gesunken, haben sich inzwischen aber in der Bandbreite von 2 Millionen bis 2,5 Millionen eingependelt. Gleichzeitig hat die Strahlkraft in den sozialen Medien mit den Jahren eher zugenommen.

„Die Marke GNTM ist stetig gewachsen“, sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann in einem Interview seines Senders. „Wir haben vor 15 Jahren mit einer TV-Sendung angefangen. Mittlerweile ist daraus ein ganzes Universum geworden - auf allen Plattformen und zu jeder Zeit.“

DEN großen Weltstar hat „GNTM“ bisher nicht hervorgebracht, jedoch sind so manche Moderatorinnen im Privat-TV Veteranen der Sendung, einige arbeiten auch erfolgreich als Model. Klums einstiger Schützling und erste „GNTM“-Gewinnerin, Lena Gercke, hat als Moderatorin der österreichischen Show „Austria's Next Topmodel“ inzwischen schon selbst neue Gesichter für die Welt der Stars und Sternchen entdeckt - und Gercke erwartet gerade ihr erstes Kind.

