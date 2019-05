Ein Beitrag geteilt von Germany's next Topmodel (@germanysnexttopmodel) am Jan 19, 2019 um 8:39 PST

Simone, 21, hat ist Germany's Next Topmodel 2019. „Ich habe noch nie ein Mädchen erlebt, was vor so vielen Dingen Angst hatte“, beschrieb Heidi Simone im Finale am 23. Mai 2019. Und trotzdem setzte sie sich durch und sicherte sich den Titel.