„Germany’s Next Topmodel“: Kandidatinnen gehen aufeinander los – „Ich habe Lena geklatscht“

Berlin Während der Dreharbeiten zur siebten Folge von Heidi Klums Model-Show ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Eines der Models äußerte sich bereits dazu.

„Das hat es in 14 Jahren ‚Germany’s Next Topmodel’ noch nicht gegeben.“ So beginnt Heidi Klum den Teaser für die nächste Folge der Model-Sendung GNTM. Damit spielt die „Model-Mama“ zwar auf besonders wertvollen Schmuck an, den die Nachwuchsmodels beim anstehenden Nackt-Shooting tragen werden. Jedoch gibt es offenbar auch noch einen anderen Grund, weswegen dieser Satz passen könnte.

In der Preview auf der Website von ProSieben lässt sich nur vermuten, dass Klum auf das Geschehen anspielt. „Es ist echt traurig, was hier passiert ist heute“, sagt Klum im Interview. In einer weiteren Szene, offenbar an der Shooting-Location, sagt die „Model-Mama“: „Deswegen beenden wir das ganze jetzt.“ Unklar ist, ob Klum sich auf den mutmaßlichen tätlichen Angriff bezieht, oder um ein anderes Drama um Kandidatin Jasmin. Die zeigt in der Sendung nämlich in einer Szene den Mittelfinger und fügt hinzu: „Sag Heidi, ich hab der einen Mittelfinger gezeigt.“