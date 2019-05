„GNTM“-Finale in Düsseldorf : Kampf um die Modelkrone

Düsseldorf Am Donnerstag stehen drei junge Frauen im Finale von „Germany’s Next Topmodel“. Heidi Klum hat auch diesmal wieder prominente Unterstützung, unter anderem von Thomas Gottschalk und ihrem Verlobten, Tom Kaulitz von „Tokio Hotel“.

„Nur eine kann ‚Germany’s Next Topmodel’ werden“ ist das Mantra der Modelshow – und am Donnerstag entscheidet sich, wer den Titel diesmal tragen darf: Simone, Cäcilia oder Sayana. Zum zweiten Mal in Folge kommt der Model-Zirkus am Donnerstag zum Finale in den Düsseldorfer ISS-Dome. Moderatorin und Model-Mama Heidi Klum ist zwar in Deutschland immer noch nicht so beliebt wie etwa Kollegin Claudia Schiffer – bringt dafür aber einige Stars und alte Weggefährten mit in die Landeshauptstadt.