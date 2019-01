Aus für Michalski und Hayo: Heidi Klum krempelt „Germany’s next Topmodel“-Jury um

Berlin Das hat es noch nie gegeben. Die neueste Staffel von „Germany’s next Topmodel“ wird hauptsächlich von Heidi Klum geprägt. Ihre alte Jury um Thomas Hayo und Michael Michalski wird ersetzt.

Heidi Klum wird in der nächsten Staffel ihrer „Topmodel“-Show zum ersten Mal als einziges festes Mitglied in der Jury sitzen. Unterstützung holt sich die 45-Jährige unter anderem von Model-Kolleginnen wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow und Toni Garrn, wie der Privatsender ProSieben am Montag in München mitteilte. In jeder „Germany's Next Topmodel“-Folge soll ein anderer Gast die Kandidatinnen schulen und gemeinsam mit Klum entscheiden, wer aus dem Rennen fliegt.