„Germany's next Topmodel“ : Streit unter Topmodels eskaliert - Heidi bricht Entscheidung ab

Foto: ProSieben/Richard Hübner Infos GNTM 2019 - wer ist raus bei "Germany's Next Topmodel"?

Düsseldorf Der Druck für die jungen Kandidatinnen ist groß - offenbar zu groß für die 18-jährige Jasmin. Während der Entscheidung geht sie auf ihre Konkurrentin Lena los. Was die Zuschauer zu sehen bekommen haben - und was die Konsequenzen sind.

Von Christina Pulido Lopez

„Es ist echt traurig, was hier passiert ist heute“, sagt Model-Mama Heidi Klum etwas entsetzt und zugleich resigniert in die Kamera. Während der siebten Folge der 14. Staffel des ProSieben-Klassikers „Germany's next Topmodel“ kam es zum Eklat: Kandidatin Jasmin (18), Spitzname „Joy“, ging auf ihre Konkurrentin Lena (17) los. Was der Zuschauer zu sehen bekam: eigentlich nichts.

ProSieben kostete den Moment bis zum Letzten aus. Dabei brauchte die Episode im Grunde keine zusätzliche Marketing-Kampagne. Denn in dieser Folge stand das sogenannte Nackt-Shooting an. Weil das aber niemanden mehr schockt, kam der Ausraster vielleicht sogar zur rechten Zeit.

Bereits in den Vorschau-Trailern zu dieser Folge wurde klar, dass Kandidatin Jasmin in irgendeiner Art und Weise für Ärger sorgen wird. Im Vorfeld kam heraus, dass sie gegen Lena offenbar handgreiflich geworden war.

Während der Entscheidung eskaliert ein Streit der beiden. Sowohl Lena als auch Jasmin waren vorher von Heidi als Wackel-Kandidatinnen wieder zum Rest der Gruppe geschickt worden. Es fließen Tränen. Jasmin zieht sich zurück, weint bitterlich und schreit. Dann kommt es zum Wortgefecht zwischen den beiden. An Rande kommentiert eine der anderen Kandidatinnen, dass ja jeder anders mit Kritik umgehe. Mitten im Satz reißt sie ihre Augen weit auf, erschrickt. Da ist es anscheinend passiert. Die Kamera wird für ein paar Sekunden schwarz. Man hört spitze Schreie, Schluchzen. Dann sieht man, wie Jasmin von Set-Mitarbeitern weggebracht wird - und Lena, die bitterlich weint. Alle sind entsetzt.

Also Heidi zu den Kandidatinnen kommt, sagt sie gleich, das könne so nicht weitergehen. Sie spricht mit Jasmin. Es ist mehr ein Monolog der 42-Jährigen als ein Gespräch zwischen den beiden. Sie sagt Jasmin, dass man mit Worten schlagen könne, aber nicht mit den Händen und dass man sie nun nach Hause schicken müsse. „Ich möchte dir doch nur helfen“, sagt Heidi. Das schmerze sie am meisten, weil sie wisse, dass Jasmin eigentlich ein guter Mensch sei.

„Mir ist das ehrlich gesagt richtig peinlich“, sagt Jasmin noch kurz bevor sie mit Heidi spricht. Am Ende der Folge wird sie auch noch einmal im Video eingeblendet. „Vielleicht werde ich mich noch ein bisschen dafür rechtfertigen können und bei der ein oder anderen auch entschuldigen können“, sagt sie.

Auf Unterstützung der anderen Kandidaten konnte die 18-Jährige seit Beginn der Staffel nicht zählen. Zu oft hatte sie sich mit verschiedenen Mädchen angelegt. Ihre Art kommt nicht gut an, sie fühlt sich nicht verstanden. Die anderen verstehen ihr Verhalten auch nicht. Es war eine Frage der Zeit, bis die Situation eskaliert.

Heidi hatte ein besonderes Auge auf die 18-jährige Jasmin. Sie wolle ihr helfen, betont die Model-Mama immer wieder. Jasmin habe es nicht leicht gehabt in ihrem Leben. Auch Kandidatin Melissa zeigt in den Interviews etwas Verständnis für das Verhalten von Jasmin. Sie habe manchmal durchblicken lassen, was ihr alles passiert sei. Da seien fünf Minuten Ausraster am Tag schon verständlich. „Sie ist eigentlich von der Person her gut. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Deswegen darf man nicht immer sofort so urteilen.“