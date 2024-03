Mehrere Neuerungen Die „Show-Kanone“ kommt zurück an das „Glücksrad“

„Hat auch gar nicht wehgetan“, versichert er. „Wir haben natürlich etwas rumgeflachst: Wer geht ans Rad und wer geht an die Wand? Aber ich würde sagen: Dass das wechselt, ist im Jahr 2024 eine Selbstverständlichkeit.“ Früher war die Bedienung der Wand reine Frauensache – und in vielen Ländern, in denen die Show läuft, ist das bis heute so.