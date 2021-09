ZDF-Show startet Samstag : Giovanni Zarrella tritt in Fußstapfen von Carmen Nebel

Giovanni Zarrella tritt in Fußstapfen von Carmen Nebel

Berlin Im März hatte Carmen Nebel zum letzten Mal ihre Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ präsentiert. Nun folgt mit der „Giovanni Zarealla Show“ eine neue Schlager-Sendung im ZDF. Los geht es am kommenden Samstag.

Der neue ZDF-Samstagabendshow-Moderator Giovanni Zarrella (43) hat Respekt vor seiner Vorgängerin Carmen Nebel (65). „Ohne Frage. Doch ich glaube schon, dass es weder meine noch die Absicht des Senders war, einfach ihre Show zu übernehmen. Sie wird ja dort noch weitere Shows präsentieren“, sagte der als Sänger der Band Bro’Sis bekannt gewordene Zarrella der Deutschen Presse-Agentur. „Das ZDF wollte ein neues Format in seinem Programm etablieren mit jemandem, der singt, moderiert und zugleich nahbar ist.“

Die erste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ kommt am Samstag (11.9., 20.15 Uhr) aus Berlin. Angekündigt sind Gäste wie Andrea Berg , Kerstin Ott , Nino de Angelo und Santiano.

Zarrella sieht die große Samstagabend-Show um 20.15 Uhr nicht als Fossil, wie er sagt. „Ich liebe diese Art der Unterhaltung, gerne mit einer riesigen Showtreppe, wo die ganze Familie zuschaut. So haben wir es in meiner Familie auch immer gemacht.“ Die Show müsse live sein, weil es nur so wirklich charmant rüberkomme - zu diesem Abend gehöre einfach eine gewisse Eleganz. „Man muss das nicht unbedingt mit einem Turnschuh aufbrechen, das bekommt man fast noch besser mit einer lockeren Art des Seins hin. Der Samstagabend ist schon etwas Besonderes, und den gilt es zu würdigen.“