Dschungelcamp-Kandidat 2023 Das ist Luigi „Gigi“ Birofio

Die TV-Karriere des Italieners startete 2020, als er bei „Ex on the Beach“ teilnahm. Danach ging es für ihn mit On-Off-Partnerin Michelle Daniaux zum „Kampf der Realitystars“, woraufhin sie sich trennten und anschließend bei „Prominent getrennt“ erneut aufeinander trafen. Für Gigi ging es 2022 erneut zu „Ex on the Beach“, ehe er zuletzt mit Michelle bei „Temptation Island VIP“ antrat, was für die beiden in einer Trennung endete.