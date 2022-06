Jürgen Milski („Big Brother“, 2000)

Der heutige Moderator und Schlagersänger zog am 28. Februar 2000 in den ersten „Big-Brother“-Container ein. Gemeinsam mit Zlatko Trpkovski, der die Show gewann, wurde Milski schnell zum Publikumsliebling. Er belegte in der Sendung den 2. Platz. Im Anschluss an die Shwo - Milski verbrachte knapp 100 Tage im Container - veröffentlichte er mit Trpkovski die Single „Großer Bruder“. Sein Durchbruch: Mehr als 800.000 Mal verkaufte sich die CD und hielt sich mehrere Wochen in den deutschen Charts.

Milski nahm zudem unter anderem auch an „Let’s Dance“, „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und „Schlag den Star“ teil.