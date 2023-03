“Germany’s Next Topmodel“ 2023 Heidi Klum über Kandidatin - „Sie ist eine beleidigte Leberwurst“

Die Nachwuchsmodels durften in der siebten Folge in große Fußstapfen treten. Als Marilyn Monroe verkleidet sollten sie bei einem Videoshooting zum Song „Diamonds Are a Girl's Best Friend“ aus dem Kultfilm „Blondinen bevorzugt“ performen. Die Choreographie steuerte Micky Kurz bei, der mit den Frauen erst in der Gruppe, später einzeln trainierte. Einige der Models besaßen bereits Tanzerfahrung, wie etwa Cassy oder Somajia. Anna-Maria und Lara taten sich von Beginn an schwer. Doch zu Somajias Entsetzen fiel auch sie mit einer schlechten Leistung auf.