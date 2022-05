Germany‘s Next Topmodel : Das machen die GNTM-Siegerinnen heute

Düsseldorf Bereits seit 2006 sucht Heidi Klum Jahr für Jahr in ihrer Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“. 2022 konnte sich die 19-jährige Lou-Anne den Titel sichern. Doch was machen die anderen Siegerinnen eigentlich nach GNTM?

Vor 16 Jahren wurde Lena Gercke zum ersten „Germany‘s Next Topmodel“. Sie fand ihr zu Hause in der Fernsehlandschaft, gehörte zur Supertalent-Jury 2013 und 2014 und ist seit der fünften Staffel als Moderatorin von "The Voice of Germany“ zu sehen. Auch die zweite Siegerin, Barbara Meier war wieder im Fernsehen zu sehen: Sie nahm 2021 an der RTL-Show „Let‘s Dance“ teil.

2009 ging der Titel an Sara Nuru, die sich ebenfalls einen Namen in der Modelwelt und der TV-Landschaft machen konnte. So war sie beispielsweise in einer Rolle in Otto Waalkes Film „Otto's Eleven“ zu sehen. In einigen Fernsehshows zeigte sich bisher ebenfalls auch die Siegerin aus 2014. Stefanie Giesinger modelte zudem für Designer Guido Maria Kretschmer sowie der Modemarke Calzedonia und arbeitet mittlerweile als erfolgreiche Influencerin.

Alex Mariah Peter gewann die Show 2021. Sie ging als erstes Transgender-Model, das bei GNTM gewinnen konnte in die Castingshow-Geschichte ein. Sie arbeitet als Model unter anderem für L‘Oréal und OceansApart und unterhält ihre Instagram-Community, bestehend aus mehr als 300.000 Followern.

Und die Siegerin aus 2022? Lou-Anne konnte die Show in diesem Jahr für sich entscheiden und stach unter anderem ihre Mutter aus, die es ebenfalls ins Finale geschafft hat. Sie kann sich nun über 100.000 Preisgeld freuen und wird zudem auf dem Cover der deutschsprachigen Ausgabe von „Harper‘s Bazaar“ zu sehen sein. Außerdem ist sie nun das neue Kampagnengesicht der Kosmetiklinie Mac.

