„Germany's Next Topmodel“ 2024 Aller guten Dinge sind drei ... Modeschauen

Und wieder sind es zwei weniger: Für Lydwine und Lucas ist in der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ Schluss. In der am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlten zwölften Folge erhielten die 21-jährige Studentin aus Lemgo und der 24-jährige Schauspieler aus Norderstedt keine Fotos und mussten ihren Aufenthalt im Luxus-Penthouse in Los Angeles abbrechen. Wenn die Kandidaten weiter kommen, erhalten sie nach den Herausforderungen immer ein Foto, auf dem sie selbst zu sehen sind.