„Germany’s Next Topmodel“ Erste Kandidatinnen schon nach erster Folge ausgeschieden

Ganz anders als bei Tracy sah es bei Elisabeth und Alina aus. Nachdem einige Models es in die nächste Runde geschafft haben, kündigte Heidi bei den drei bereits an: „Es geht leider nicht für alle von euch in die nächste Runde.“ Zu groß seien die Unterschiede von Elisabeth und Alina zu den anderen Models. Somit mussten sie GNTM 2023 als erste Kandidatinnen verlassen. Nur kurze Zeit später traten Indira und Somajia vor die Jury. Unsicherheit macht sich unter den Kandidatinnen breit. „Ihr müsst diese Art und Weise finden, euch selbst auszudrücken“, erklärte Peter Dundas. Da Indira aber noch weniger als Somajia in Erinnerung gewesen ist, musste sie die Show verlassen.