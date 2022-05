Lou-Anne wurde in Monte Carlo geboren, lebt aber schon lange in Österreich. In ihrer freien Zeit backt sie gerne und hat eine Leidenschaft fürs Zeichnen und Nähen. Ihre Überlegung auf eine Modeschule zu gehen verwarf sie und entschied sich stattdessen für den Beruf als Stylistin.

Lou-Anne beschreibt sich als hilfsbereit, nett und ist dazu mindestens genauso diszipliniert.

Lou-Anne beim Photocall von „Germanys Next Top Model“ beim Berlin E-Prix auf dem Flughafen Berlin Tempelhof.