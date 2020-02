Germany’s Next Topmodel 2020 : Neues Klum-Model aus NRW verlor Familie bei Autounfall

View this post on Instagram

Die wundervollsten Menschen die ich je kennen lernen durfte.❤️ Was ihren Tot für mich so schwer macht, ist die wundervolle gemeinsame Zeit die ich mit ihnen hatte. Die beste Zeit meines jetzigen Lebens war die, die ich mit meiner Familie verbringen durfte. Jeder der sie so hätte kennen gelernt, wie ich, wüsste wovon ich rede!🙏🏼 Vielleicht ist es selbstsüchtig, aber ich würde mir nichts mehr wünschen, als weitere wundervolle Jahre mit Ihnen. Jahre die ich leider nie bekommen werde. Das Leben kann so schnell vorbei sein, man denkt immer es erwischt einen nie & schon verliert man seine Familie auf einen Schlag. Menschen die einen mehr geliebt haben als man es selbst tat, Menschen die einen unterstützt haben, obwohl man es manchmal nicht verdient hat. Menschen die einen glücklich gemacht haben, wenn man frustriert war. Meine Lieben, bitte schätzt das so lange ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Denn schließt niemals aus, dass euch sowas nicht auch passieren könnte. Das Leben ist wie eine Tasse. Diese Tasse hat einen kleinen Riss, so, dass man ihn aber nicht sieht. Irgendwann fällt sie auf den Boden, durch einen Unfall oder anderes. Die Tasse geht kaputt, denn der Riss, der vorher nicht zu sehen war, lässt die gesamte Tasse zerspringen. Bei den einen passiert es früher, & bei den anderen später. Aber ganz klar ist, dass es jeden von uns irgendwann treffen wird. Deshalb schätzt Euer leben, dass euer Familie und freunde und auch Tiere immer wert, denn irgendwann zerspringt die Tasse in 1000 Stücke.