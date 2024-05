Neue Folge der ARD-Quizshow Ärger um „Gefragt-Gejagt“ nach Tod von Klaus Otto Nagorsnik

„Ehrlich gesagt find ich das schade, dass vor Beginn der Sendung nicht darauf hingewiesen wird, dass KO verstorben ist und sie in Gedenken an ihn zu sehen ist“, hieß es in einem Kommentar auf Instagram. „Ich finde es nicht nur schade, sondern absolut unmöglich“, erwiderte eine weitere Nutzerin. Auch als „makaber“ und „pietätlos“ wurde die neue Folge in Kommentaren kritisiert.