Neue Folge der ARD-Quizshow Ärger um „Gefragt-Gejagt“ nach Tod von Klaus Otto Nagorsnik

Auch Moderator Alexander Bommes hatte sich vor der neuen Folge der Quizshow zu Klaus Otto Nagorsnik geäußert, etwa in der „NDR Talkshow“ am vergangenen Freitag: „Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst.“ Im April sei Nagorsnik eines Abends trotz des anstehenden Drehs nicht im Hotel erschienen, am Tag darauf habe das „Gefragt-Gejagt“-Team von dessen Tod erfahren. Nachbarn zufolge, so Bommes, sei Nagorsnik mit lauter Musik in seiner Wohnung eingeschlafen. „Für ihn war die Sendung ein riesiger Teil seines Lebens. Er hat den Jäger-Job geliebt und wir haben ihn auch geliebt“, so der Moderator.