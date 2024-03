Zum Jubiläum der Serie Klaas Heufer-Umlauf besucht die „Sesamstraße“

Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (40) wird für einen Gastauftritt in der Kult-Sendung „Sesamstraße“ zu seinen beruflichen Wurzeln zurückkehren. Der gelernte Friseur wird in der ab Oktober ausgestrahlten neuen Staffel dem kleinen roten Monster Elmo die Angst vor dem Haareschneiden nehmen und dabei von Grobi selbst eine neue Frisur verpasst bekommen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mitteilte. „Die „Sesamstraße“ ist eines der letzten Hochämter des deutschen Fernsehens. Es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen“, wurde Heufer-Umlauf in der NDR-Mitteilung zitiert.